    首頁 > 政治

    總預算案、財劃法等釋憲 將重啟

    2025/12/20 05:30 記者張文川／台北報導
    憲法法庭昨宣判憲訴法修正案違憲失效，將重啟釋憲。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭昨天宣判憲法訴訟法修正案違憲，包括規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人，而去年十一月一日以來憲法法庭僅存八位大法官，又因立法院兩度封殺七位大法官提名人選，使憲法法庭實質判決停擺。依據司法院月報統計，至上月底為止，尚有四七三件釋憲案躺在憲法法庭未結，憲法法庭昨天的「復活宣告」，將使中央政府總預算案、財政收支劃分法重啟釋憲。

    四七三件未結案件中，有四三五件是由人民聲請，佔比高達九一．九七％，其餘法院廿六件、機關七件、立法委員五件。去年十一月後至前天，憲法法庭未能做成任何實體判決，只能程序裁定，昨憲訴法判決是今年唯一的實判。

    目前未結案的矚目釋憲案件，包括憲法法庭已受理的行政院、監察院、民進黨立院黨團聲請的中央政府總預算案；而行政院提出的財政收支劃分法、民進黨團所提出的選罷法一案，尚未受理。

    人民聲請的案件，受矚目者包括「性侵害追訴權時效」釋憲案，近廿年有一〇九七位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已獲受理，但受限於大法官人數不足而無法評議定調，答案仍遙遙無期，日前已有個案的合議庭等不及釋憲結果而先行判決。

    此外，未成年子女收養限制、勞工加班資格認定等釋憲案，至今也懸而未決，人民的憲法權益因憲訴法修正案，以及立法院兩度封殺大法官提名，而被迫擱置而卡關。

    憲法法庭制度自二〇二二年元月施行即將滿四週年，含舊案截至上月累計收件八九三六件，已終結八四六三件，未結四七三件。

