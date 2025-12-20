為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    監委巡察政院 卓揆說明：不副署是不得不的作為

    2025/12/20 05:30 記者方瑋立、鍾麗華／台北報導
    監察院副院長李鴻鈞（左二）昨率全體監察委員巡察行政院，他指出，在憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制。（監察院提供）

    監察院副院長李鴻鈞（左二）昨率全體監察委員巡察行政院，他指出，在憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制。（監察院提供）

    監察院副院長李鴻鈞昨率全體監察委員巡察行政院時指出，在憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制，監察委員針對行政機關違失或公務人員違法失職進行調查，其報告與糾正案均為檢視施政的重要參考。

    李鴻鈞︰監察權是「政府施政外控機制」

    行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，卓揆特別向監委說明不副署的決定。他表示，不副署已是窮盡各種憲政救濟方式當中，不得不的作為，即使引起許多憲政秩序的討論，但行政院都欣然面對，最終目的是希望能夠回歸憲政秩序，透過理性討論尋求解方。

    卓揆說，他代表行政院，依照「憲法」第卅七條規定，針對立法院十一月三讀通過的財劃法修正案，考量該修正案違反「公債法」舉債上限十五％規定，造成國家財政重大負擔，因此決定不副署。卓揆說，這是一項非常慎重決定，但對他個人而言並不為難，因為一旦副署生效，行政院將據此「財劃法」修正版本編定違法預算，使行政院成為違法機關。為避免該法生效，考量目前已無法透過憲法法庭釋憲，因此「不予副署」已是現在窮盡各種憲政救濟方式當中，不得不的作為。

    李鴻鈞︰監院正副院長 不可能去指揮監委辦案

    對於在野陣營將卓榮泰「移送」監察院彈劾，是否有監委將針對卓榮泰申請「自動調查」？李鴻鈞表示，監委獨立行使職權，院長、副院長不可能去指揮監委辦案。另就憲法法庭恢復運作，李鴻鈞強調尊重憲法法庭，後續程序監院不表示任何意見，只希望各界心平氣和、各司其職，能有好的方向。

