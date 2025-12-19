美參院通過國防授權法案 315億挹注台灣安全合作倡議

美國聯邦參議院十七日通過「國防授權法案」（NDAA），將這份總額逾九千億美元（約廿八．三兆台幣）的年度大法送交白宮，其中包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供十億美元（約三一五億台幣）資金，授權美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾。圖為美國國會大廈。（中央社）

美國聯邦參議院十七日通過「國防授權法案」（NDAA），將這份總額逾九千億美元（約廿八．三兆台幣）的年度大法送交白宮，其中包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供十億美元（約三一五億台幣）資金，授權美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾，並推動美台建立無人系統聯合計畫。

推動美台建立無人系統抗中

這份參、眾兩院妥協版NDAA法案已於十日在聯邦眾議院，以三一二票對一一二票表決通過，參院則以七十七票對廿票通過。重點包括抵制中國威脅、確保印太任務成功，以及支持印太盟友與夥伴等。

請繼續往下閱讀...

NDAA法案關於強化台灣防衛的部分，包括在二〇二六財政年度授權撥給戰爭部（國防部）的經費中，最高十億美元可用於推進台灣安全合作倡議，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。此外，法案授權美軍部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國侵擾及惡意影響力行動，並要求五角大廈與台灣建立聯合計畫，部署無人系統及反無人系統。

法案也指出，美國戰爭部長必須在二〇二六年三月一日前，設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，包括共同開發、共同生產，以供美國部隊與台灣軍隊使用。

另外，法案要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

法案還要求戰爭部長辦公室提交「台灣安全援助路線圖」，即滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及支持為台灣建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告。

NDAA法案也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

共和黨參議員匡希恆（John Curtis）在法案通過後發布聲明指出，這項立法反映了不斷演變的安全環境，並確保美國準備好嚇阻中、俄等敵手，同時強化和盟友的關鍵夥伴關係，包括台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法