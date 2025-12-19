美公布逾3500億對台軍售》民進黨團：盼速審特別預算 國民黨團：賴快來國情報告

川普政府8項對台軍售

美國國務院已批准總額約新台幣三五〇〇億元的八項對台軍售案，並進行「知會國會」程序，可望於一個月後正式生效。民進黨立委昨強調，美方以具體行動證明對台灣的跨黨派重視、並打破「疑美論」，國家安全不分朝野，盼立法院盡快審議行政院一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」案。

立委：美方具體行動打破「疑美論」

國民黨團書記長羅智強反駁說，「卡」國防預算的就是總統賴清德，呼籲賴總統趕快兌現到立法院國情報告並接受質詢的承諾，不要再賴皮了。賴總統面對一．二五兆元的天價國防預算，連兌現自己選總統時諾言的誠信和勇氣都沒有，請教如何讓國人相信，該預算能夠保衛國家安全？

攸關軍購的國防特別預算案，立法院遲未付委審查。民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，樂見美方促成武器裝備的軍購，批准這一批總額約為三五〇〇億元對台軍售案，這也是川普總統二．〇之後的第二批軍購案。

鍾佳濱說，美方批准這一批軍售案清單中，有些屬於行政院正編列在八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」之中，目前在立法院仍無法付委審查。他呼籲，國家安全不分朝野，應共同維護，希望未來朝野能盡速交付審議，立法院會嚴守看緊納稅人荷包的責任，嚴審行政院所提預算。

「美國正用具體行動打破疑美論。」外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇指出，這是從二〇〇一年美國前總統小布希以來最大筆的軍售案，見證了台美關係不僅穩固，而且合作日益緊密，無論是國會端或川普政府，都證明了美國不分共和黨、民主黨對台灣的重視。

王定宇話鋒一轉，批評說，目前不管是年度國防預算或國防特別條例，都被藍白聯手擋在立法院審查程序之外。當美國用行動幫助台灣安全時，台灣更應不分黨派，一起維繫自己與後代子孫的安全發展，盼藍白立委「高抬貴手」放台灣一馬，讓國防及安全相關預算盡快復位審查。

