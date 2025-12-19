美公布逾3500億對台軍售 國防部：快速建立強韌嚇阻戰力

川普政府8項對台軍售

美國川普政府於美東時間十七日晚間公布對台八項軍售案進行「知會國會」程序，總額逾新台幣三五〇〇億元，有望於一個月後正式生效。國防部昨強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎。

府：美方高度重視台灣國防需求

國防部昨指出，本次美方同意供售裝備，包括「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等五案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」中案項，將在立法院審議通過特別預算案後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。另外三項則為「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「魚叉飛彈可修件檢修」。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

外交部昨指出，欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。面對中國頻繁軍事活動與灰色地帶襲擾行徑，台灣將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，同時持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，提升防衛能力與韌性，歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

總統府表示，此次軍售為本屆川普政府第二度宣布對台軍售，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。總統府發言人郭雅慧說，我國明年度國防預算按照北約標準將達到GDP三％以上，並可望在二〇三〇年前達到GDP五％，政府先前也提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」。

