美公布逾3500億對台軍售》專家：國軍砲兵現代化 反制共軍「遠火」威脅

川普政府8項對台軍售

美國政府宣布總額逾台幣三五〇〇億元的對台軍售案。軍事專家分析，此案將使陸軍戰力獲得「脫胎換骨」式提升，透過高機動性與精準打擊能力，國軍砲兵將轉型為「分散部署、集中火力」現代化部隊，以應對中共「遠火」威脅。

據美方公布資訊，此次軍售規模驚人，「海馬士」系統一口氣增購八十二輛，搭配四二〇枚射程達三百公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS）與逾千套火箭彈吊艙；M109A7自走砲則採購六十輛，並附帶四〇八〇套精準導引套件（PGK）。

國防院副研究員舒孝煌昨受訪指出，此次軍售對我軍戰力提升最大的關鍵，在於「遠程精準打擊火力」與「機動能力」。他強調，烏俄戰爭的血淋淋教訓顯示，「陸上火力若機動性不好、精準度不夠，在戰場上就沒有價值，也不能存活」。

M109A7接獲命令、計算、發射 60秒內完成

針對外界關注的M109A7自走砲，舒孝煌分析，該型砲車採用與美軍M2布雷德利步兵戰鬥車相同的底盤，機動能力遠優於現役A2或A5構型，能真正跟隨機械化部隊推進。更重要的是其數位化射控系統，讓單一砲車即具備射控中心能力，從接獲命令、計算到發射可壓縮在「一分鐘內」完成，這是過去國軍無法想像的效率。

此外，隨案採購的四〇八〇套PGK精準導引套件更是關鍵。舒孝煌引述德國測試數據指出，PGK能讓傳統砲彈的圓周誤差率（CEP）縮小至五公尺以內，達到極高精準度。「這代表能用以前數十分之一的彈藥消耗，達成同等的打擊效果」，不僅大幅減輕後勤負擔，更提升部隊的生存性，避免因長時間射擊遭敵方反砲兵火力鎖定。

透過先進指管系統 分散部署、集中火力

面對共軍日益強大的遠程火箭威脅，舒孝煌認為，新式裝備將迫使陸軍進行徹底的戰術轉型。他解釋，傳統漢光演習「砲兵集中部署」模式已過時，面對精準打擊威脅，國軍必須「去中心化」。透過先進的指管系統，指揮官下達命令後，分散在各處的M109A7或海馬士單元可以同時開火，達到「分散部署、集中火力」的效果，這種作戰模式能發揮比過往強大數倍的戰力，且敵方難以一次性殲滅我方火力單元。

軍售案亦包含「反裝甲型無人機飛彈系統」，舒強調，無人機已驗證為現代戰爭的「戰力倍增器」，但有了長射程火砲，須搭配同等能力的「目標獲得」手段。他建議陸軍應考慮將無人機編制下放至營、連級，協助前線部隊進行目獲與戰果評估，這將是陸軍未來最大的挑戰，也是組織編裝須調整的方向。

