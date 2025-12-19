首位被告辯論終結 京華城案明年3月26日宣判

台北地方法院昨開庭審理京華城弊案，威京集團主席沈慶京出庭應訊。（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理京華城案，昨天續行第四天辯論，威京集團財務經理張志澄、台北市議員應曉薇的顧問吳順民，昨天率先辯論終結，審判長當庭諭知，將於明年三月廿六日下午二時卅分宣判。

昨上午由威京集團主席沈慶京的兩位律師續行前日未完的論辯，下午張志澄、吳順民依序答辯，應曉薇枯坐整天沒有答辯機會，延後至廿三日下午再答辯。

今日將由台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮上場，進行圖利罪的論告、答辯程序，其中彭、邵已認罪，僅爭執量刑，預期三人今也將辯結。

張志澄、吳順民皆採無罪答辯，張於最後陳述時說，他只是普通老百姓，不知道發生什麼事，也不認識民眾黨人士，二一〇萬元政治獻金是長官當時要求他捐的，並非賄款，請法官判他無罪。

吳順民則說，檢方莫須有指控他行賄，用不堪入耳的話形容他單純的顧問工作，毀他一生名譽，令他十分痛苦與不解，他和家人都在煎熬中身心俱疲，相信最終老天有眼，善有善報。

前台北市長柯文哲庭訊後表示，昨天是他聽得最難過的一天，每個「受害者」（實為被告）都在講他們的故事，這些人被羈押、被起訴、受折磨，僱律師也要花錢，沈慶京生病還被鐵鍊綁在醫院床上，台灣民主化卅年不應該這樣，司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法。

