    造謠捐80億歐元換蕭美琴歐洲議會演講》北院裁定不罰 外交部：無法接受

    2025/12/19 05:30 記者楊國文、黃靖媗／台北報導
    陳姓男子造謠捐80億歐元換蕭美琴歐洲議會演講被送辦，北院認定未構成違反社維法要件，裁定不罰。（資料照，記者朱沛雄攝）

    副總統蕭美琴上月應邀赴歐洲議會參與IPAC年會發表演說，有網友發文造謠稱「法國bbc報導，台灣捐了八十億歐元（約兩千八百億新台幣），交換蕭美琴上台演講」一事，刑事警察局查出是陳姓男子赴日旅遊時玩貼文所為，依違反社會秩序維護法移送裁處。台北地院審理後認為，陳男網傳該訊息，無法使聽聞者心生畏懼與恐慌，與社維法的法律構成要件不符，裁定不罰。

    外交部表示，尊重法院裁判，但對本案最終未予處罰無法接受，將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。

    外交部：錯假訊息非言論自由保障範疇

    外交部認為，這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題，外交部先前依法報案，目的即在防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散。錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。

    台北地院認為，陳男謊稱捐款八十億歐元一事，明顯是假訊息，陳男辯稱沒有散布不實訊息的故意，不足採信。然審酌具相當智識水平者應知道該訊息為虛假訊息而置之不理，誤信者仍可藉由媒體報導和討論發現訊息不實，無法認定有影響公共安寧情形，不構成社維法要件，裁定不罰。

