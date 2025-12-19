政院拍板身障權法修正案 個人助理入法

衛生福利部社會及家庭署長周道君。（資料照，記者張嘉明攝）

「身心障礙者權益保障法」時隔十八年未修，行政院昨日通過部分條文修正草案，修正內容涵蓋四大重點，包括確保身心障礙者代表等參與政策諮詢、自立生活支持服務運作機制更明確、強化無障礙環境、完善機構對象保護機制等，共修正四十一條、新增九條、刪除一條，並將函請立法院審議。

個人助理配套授權子法處理

針對身障團體關注的個人助理部分，衛福部社家署長周道君表示，修法草案中，第五十條規範身心障礙者自立生活相關事項，個人助理是身心障礙者自立生活的方法之一，因此以第五十條之一明定，身心障礙者社會參與及活動支持所需人力，可以由個人助理提供服務，其他細節則以子法與相關配套處理。

周道君指出，除原先既有的反歧視概念外，為呼應「國際身心障礙者權利公約」，防止部分實質上對身心障礙者造成衝擊卻不一定以歧視方式出現的行為，在修法草案第十六條納入「騷擾」概念，若行為確實構成損害，身心障礙者可依照民事程序要求損害賠償與回復名譽等處分。

此外，草案也明定身心障礙者代表及身心障礙者人數組成比例為身權小組成員二分之一，並確保資訊近用及表意權，讓政策制定更符合需求，且考量部分身心障礙者自我保護能力薄弱，依違反特定情節的不同程度，終身或一定期間不得擔任身心障礙福利機構人員；機構違規嚴重，除罰鍰外，並將公告機構名稱及負責人姓名，涉嚴重致死再加重罰責。

依據修法草案，未來各級政府、公營事業及依財團法人法所稱政府捐助之財團法人所建置網站及行動化應用軟體（APP），均應通過無障礙檢測，考量身心障礙者生活便利性，明定一定規模以上之醫院、金融機構網站亦同。

在行的便利上，針對市區道路、人行道、騎樓不符合無障礙規範者，明定直轄市、縣（市）政府應訂定分年分期改善計畫，且應依身心障礙者實際需要，整合轄內各種交通服務資源，發展復康巴士等其他交通服務措施。

