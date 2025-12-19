徐欣瑩宣布參選 國民黨新竹縣長3人爭逐

國民黨新竹縣長人選黨內大戰，繼竹縣副縣長陳見賢（中）宣布參選下屆縣長，國民黨立委徐欣瑩（右）昨天宣布投入縣長選戰，國民黨立委林思銘（左）也說不會缺席黨內初選。（記者黃美珠攝、林思銘提供）

繼新竹縣副縣長陳見賢宣布參選下屆縣長後，國民黨立委徐欣瑩昨天宣布投入縣長選戰，國民黨立委林思銘也說不會缺席黨內初選，三人都一副捨我其誰模樣。民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方，則保持沉潛，強調縣長人選權責在中央黨部，他會先做好市政，迴避是否會參選問題。

陳見賢競辦：把同志當敵人

徐欣瑩昨天以「回應鄉親請託、以科技治理承擔未來」為名宣布投入縣長選戰。陳見賢獲悉先是平和地說「那是一定的」，但隨後其競辦發言人田芮熙則砲轟徐欣瑩邊爭取黨提名、邊砲打藍營基層，把同志當敵人。

林思銘：黨內良性競爭

徐欣瑩也透過幕僚表示，陳的競辦說法會給民進黨見縫插針機會。陳見賢當多年的國民黨地方黨部主委，是重要資產，要守住這座城池（新竹縣），絕對需要他一起努力。林思銘認為，國民黨在新竹縣沒分裂本錢，但黨內良性競爭可激發更好的火花。

徐欣瑩強調，決定參選非一時衝動，不是派系運作，更不是政治交換，是她回應來自地方鄉親的期待。因為AI時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要前瞻穩健的治理者，因此她選擇挺身而出。

鄭朝方面對國民黨「家變」內訌，再次被問會不會選下屆新竹縣長時說，每個政黨都有自己的期程，地方黨部僅能處理基層選舉的提名，縣市長提名由中央黨部決定。他很珍惜竹北市民給他當市長的機會，這幾年他就是用專心努力做事、報答市民，拚建設讓市民有感。

