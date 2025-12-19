向監院檢舉 民進黨團：立院官員濫權護航高虹安

立院民進黨團昨表示已向監察院檢舉，指立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政專擅濫權，為侵占助理費的犯罪者脫罪，陷立委於不義。（記者羅沛德攝）

高院採用立院函文 高虹安涉貪改判無罪

立法院函覆資料成為高等法院審判新竹市長高虹安貪污案部分無罪的關鍵。民進黨團昨向監察院檢舉，指立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政專擅濫權，逕行向司法機關解釋公費助理費性質，為侵占助理費的犯罪者脫罪，陷立委於不義。

檢舉立院秘書長周萬來、法制局長郭明政瀆職

高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費十一萬餘元，一審判刑七年四月，二審卻判決貪污部分無罪。高院新聞稿提到，依照立法院函覆提供資料顯示，立委普遍的認知與實際作業，對於公費助理經費的立法目的及預算編列應屬「實質補助，彈性勻用」的性質。

批郭明政專擅濫權 代表立院行文高院

民進黨團昨舉行記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，高院審理高虹安案時，郭明政代表立法院行文解釋公費助理費的性質，連立法院長韓國瑜都不敢代表三個黨團，法制局長竟敢專擅濫權。當立委要求閱覽該公文，周萬來竟說「請來函索取」，至今仍未能看到公文內容，如此遮遮掩掩，是否有見不得人之處。

民進黨團副書記長張雅琳也質疑，高院新聞稿提及「立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所需之財力不足」、「本質屬於立法委員的補助費」等內容，竟與國民黨立委陳玉珍近期的修法提案說明八成雷同，「到底是陳玉珍去抄了郭明政的東西？還是根本就是郭明政代寫？」依照高虹安論文抄襲資策會的案例，恐怕要判賠四十萬元。

民進黨團副幹事長范雲回顧，立法院官員包庇犯罪已非首例，她在二〇二〇年協助處理時任國民黨立委林奕華辦公室主任的性侵案，被害人連帶提告林奕華有雇主責任，台北地院為釐清僱傭關係發文立法院，立法院人事處竟以個資保護為由拒絕提供資訊。范雲強調，若「個資法」涉及公共利益，就不該再個資保護。

隨後，民進黨團前往監察院，要求調查周萬來及郭明政是否涉有違法失職情事。黨團書記長陳培瑜批評，立法院到底是誰授權，可以對高院做出所謂的「說明」？用立法院的名義去替特定案件、特定被告提供解釋？此舉是否把立委推向不義風險？或是少數人擅自決定，卻要全體立委一起背書。

