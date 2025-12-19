高虹安復職 首簽署警、消勤務危險加給

新竹市長高虹安（後排中）復職首日簽署第一、二份公文，包括警察與消防人員的危險及勤務加給預算。圖為高虹安出席消防形象月曆發表。（記者洪美秀攝）

曾資程：施政滿意度連3年吊車尾 應把市政空白部分補起來

新竹市長高虹安助理費貪污罪高院二審大逆轉，被撤銷改判使公務員登載不實罪的偽造文書六個月後，昨天高調復職回任市長職務，她說復職後，會逐一檢視目前市政進度，加速公共工程與交通建設的期程，強化校園安全與教育投資，把照顧長輩、孩子與家庭，放在政策的最核心。高虹安昨天簽署的第一及第二份公文就是警察與消防人員的勤務與危險加給公文，兩份公文所需預算經費約五六八五萬元。

高：會逐一檢視目前市政進度

高虹安說，在停職的這一年五個月中，人生被迫按下暫停鍵。回到市府後她會逐一檢視目前市政進度，加速公共工程與交通建設的期程，持續強化校園安全與教育投資，把照顧長輩、孩子與家庭，放在政策的最核心。把市政工作繼續做好、做到位。其中包括校園環境改善、通學步道、公共設施升級及交通與行人安全改善等，都會持續推動，另公共工程與交通建設期程和校園安全及投資教育，都會是她接下來的施政重點。

施乃如：高任內實質建設掛蛋

綠營議員施乃如表示，高虹安高調復職，稱市政在市府團隊努力下「一天沒停」且屢獲大獎。細究高虹安所稱的獲獎項目多為前朝規劃的成果，非高虹安任內政績。且上任至今幾乎沒有「從無到有」的重大建設規劃，唯一進行自由車場改善工程卻漏洞百出、至今無法使用，任內實質建設掛蛋是不爭事實。像新竹大車站計畫、輕軌建設進度依然停滯，更缺乏整體規劃施政，都讓攸關新竹百年發展的交通樞紐計畫淪為政策孤兒。另市政團隊的不穩、施政進度延誤、建設落後，以及對城市形象造成的實質負面影響，才是市民的真實感受。

市議員曾資程說，高虹安稱自己人生被迫按下暫停鍵，那是因個人爭議及涉入助理費及誣告和論文抄襲等道德操守官司造成，與竹市民無關，反倒是市政工作因高虹安被迫按下暫停鍵，不僅施政滿意度連三年吊車尾，更讓市容敗壞，籲高虹安復職後把市政空白的部分補起來，全力衝刺。

