童子瑋送繪本被擋 綠批市府雙標

數十位關心教育的家長昨天上午到安樂行政大樓前，抗議教育處阻擋童子瑋送繪本。（記者盧賢秀攝）

議長童子瑋送各國小學童耶誕節繪本被擋，國、民兩黨市黨部昨天互批，似乎選戰提前開打。國民黨基隆市黨部昨召開記者會支持教育行政中立，還拿總統賴清德「發小橘書」與童子瑋「發小童書」相比擬，都引發社會質疑。民進黨基隆市黨部則反駁，謝國樑在大罷免期間，市府印製並發送「施政亮點手冊」，動用公家資源為自己護航，是雙重標準。

此外，昨天上午有數十位關心教育的家長前往安樂行政大樓教育處前抗議，南榮國中前家長會長陳振宏、成功國小前榮譽家長會長何玲等指出，童子瑋當選議員開始，就關心學校的建設，包括成功國小彩虹跑道、幼稚園等設施，每年都來送耶誕禮物，繪本被擋根本是「欲加之罪」。

請繼續往下閱讀...

基隆市政府副發言人林廷翰表示，政治退出校園是市府一貫的立場，市府會繼續遵循教育中立原則。

藍營︰支持教育行政中立

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟與副發言人林祐德昨上午召開記者會，指童子瑋送繪本引發部分家長憂心，明顯違背教育行政中立的精神。他們指出繪本內文中有童子瑋本人的形象、署名與角色設定，發送對象是未具備政治判斷能力的國小學童，支持教育處保持教育與行政中立。

民進黨基隆市黨部則批，國民黨以及謝國樑動用公權力，打壓異己。謝國樑在大罷免期間，市府花一百多萬印製並發送「施政亮點手冊」，謝國樑是罷免當事人，卻使用公帑寄發信件、出版刊物，這是明顯動用公家資源為個人政治行為護航。民眾以個人經費、自費方式送書，市府卻以行政手段阻擋，「只許國樑公帑發書、不許民代自費送書」的雙重標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法