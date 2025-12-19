林奕華拒出席索資報告 議員停審預算

市府稱副市長無備詢先例 藍綠批藐視監督權 今日將再安排林報告

總預算審查前市長蔣萬安再槓議會！蔣曾於去年十一月要求各首長針對議員索資做好把關，並稱「如果不適合、不合法、不合理，絕對不可以給，要say no」，今年六月，又在未與議會溝通下直接限制索資三日後才提供等相關規定，引起跨黨派議員反彈剝奪議會監督權。對此，市議會民政委員會這會期已退回兩次市府秘書處索資專案報告，並要求副市長林奕華在審總預算前至委員會說明。但昨林未出席，市府以《地方制度法》副市長無需至委員會報告或備詢，並稱無先例。市議員不分藍綠批評藐視議會監督權，民政委員會最終拒審預算，直接散會，今日再安排林奕華報告，但據了解，林仍不會出席。

許淑華︰林換成行政官員就換了腦袋

市議會民政委員會昨預定審議原民會、客委會等預算，民進黨籍市議員、委員會第一召集人許淑華表示，林奕華從民意代表換到行政官員就換了腦袋，根本藐視議會；市府限縮議員索資，搞到在野議員群起反彈，身為府會總聯絡人本就有責出面處理。既然她不出席，那就繼續延審。

李芳儒︰市府應和委員會溝通

國民黨籍市議員李芳儒也說，市府應和委員會的成員一個一個溝通，且應尊重委員會決議內容，讓林奕華至議會說明，「府會之間有良性溝通才能推動市政。」

民進黨籍市議員顏若芳指出，根據《地方制度法》第四十九條，委員會可要求市長除外的市府業務機關首長或單位主管列席說明；索資為秘書處業務，主要負責就是副市長林奕華，同時也是府會總聯絡人，質疑市府對林奕華不出席說法有問題。

何孟樺︰法條沒寫副市長不能來

民進黨籍市議員何孟樺也直批，不理解市府為何會如此解讀法條，裡面根本沒寫到「副市長不能來」，況且秘書長李泰興也不到場，「連府會聯絡人都不與議會溝通，市府對待議會索資的態度若是如此，還需要尊重蔣市府嗎？」

許淑華直言，現在議員仍在向市府索資，替市民監督，然而市府不給資料，「議員與市民有辦法知道真相嗎？」她也強調，議會審議預算為民把關，期望預算通過後讓局處執行，但市府卻利用政治手段，操作議會議事程序，藐視議會監督權，「我們只是要捍衛台北市議員監督權！」最終民政委員會決定，在市府正面回應前，暫緩預算審議。

知情人士︰將由秘書長出席說明

民政委員會今日繼續安排「副市長報告檢討取消索資系統三個工作天限制並提出說明」議程，市府說明，副市長依規定與慣例不必出席委員會，以往也沒有出席的案例，會持續與議會溝通。至於今日是否出席？知情人士表示，林奕華非常樂意向議員說明，但基於對法令跟慣例的尊重，林奕華不會出席，將由秘書長出席說明。

