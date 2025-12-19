翁曉玲逼問停砍年金案是否副署 張惇涵引翁丈夫意見反擊

國民黨立委翁曉玲昨質詢行政院秘書長張惇涵，行政院會否副署十二日三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」？張強調「一定會做出合法合憲的決定。」（記者廖振輝攝）

行政院長不副署「財劃法修正案」引發在野黨批評。國民黨立委翁曉玲昨質詢行政院秘書長張惇涵，行政院會否副署十二日三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」？對此，張唸出翁的丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第七一七號解釋協同意見書中的文字「提醒」翁，並強調「一定會做出合法合憲的決定。」

立法院司法及法制委員會昨邀請總統府及行政院秘書長、司法院、法務部，就立法院三讀通過之法律，行政院長不依法副署、總統不依法公布施行，對憲政民主之戕害及相關責任追究，進行專題報告。

翁曉玲質詢時，要求張惇涵對全國現職、退役的公教人員說，立法院三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」，行政院長是否副署？對此，張則唸出陳春生在釋字第七一七號解釋協同意見書中的一段話：「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」

「我先生的發言和我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」翁曉玲反問：「現在財政有什麼困難嗎？如果有困難無法永續經營，為何要花一．二五兆元去買軍購？」張惇涵則說，無論是財劃法或年金法案，都應考量到民國八十四年改制後進來的公務員，到現在還在提撥，「他們難道不會擔心（退撫基金）會提前三到四年破產嗎？」

翁曉玲續追問是否會副署？張惇涵回說，行政院一定會做合法合憲的決定，但現在諮文還沒有送到總統府和行政院，總統希望立法院能夠理性思考。

翁曉玲再問行政院的態度，會不會副署？「副署後總統公告你們會執行嗎？你們現在五院裡面是最偉大的。」張惇涵回說：「沒有，委員你說過立法院比較大。」

翁曉玲說：「你們認為自己最偉大，經過一一三位委員多次討論通過的法律案，你們可以不副署、不執行、不公告，這不是行政獨裁是什麼？」張惇涵說：「如果覺得是行政獨裁，也有制衡機制，還有憲法法庭和不信任案。」

