    政治

    藍白修法停降年金 考試院長：違背公益 勢引違憲爭議

    2025/12/19 05:30 記者林曉雲／台北報導
    考試院長周弘憲昨在院會中表示，立法院修改退撫法將加速基金枯竭，違背公益原則，也勢必引發違憲爭議。（考試院提供）

    考試院長周弘憲昨在院會中表示，立法院修改退撫法將加速基金枯竭，違背公益原則，也勢必引發違憲爭議。（考試院提供）

    針對立院修正公務人員退撫法停降年金，就職滿週年的考試院長周弘憲昨在院會中感慨表示，他在擔任銓敘部長時，參與年金改革，雖很不討好，但為世代正義與基金永續，是非做不可，未料在院長任內，年改卻因修法而踩煞車，十分遺憾。

    周弘憲指出，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今六年後的二〇三一年用罄，幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，才讓基金淨值能有如今一．一兆規模，立法院修改退撫法將加速基金枯竭，違背公益原則，也勢必引發違憲爭議。

    周弘憲表示，若將修法新增的財政責任轉嫁給全體納稅人，有違反憲法平等原則疑慮，政府對各職業別國民的照顧和福祉，不應該因制度的不同而有重大差異、失去比例原則，呼籲各界正視年金財務危機事實，回歸理性討論，在潛藏債務未有解決方案前，不應再擴大財務缺口。

    年改目標絕非貶抑公務人員

    周弘憲強調，年改目標是要減輕未來世代財務重擔，確保基金一個世代不用罄，絕不是對公務人員的貶抑或輕視，而是由政府雇主、退休人員和現職人員，共同搶救攸關權益福祉的機制，數十年來不足額提撥的制度性缺失，已累積近三兆潛藏債務，是「透支未來」，如沒有承擔改革勇氣，「世代正義」只是口號。

    周弘憲表示，憲法將公務人員退休撫卹事項，明定為考試院的憲法職權，這次修法並非考試院憲法主管機關提案，考試院和銓敘部在審議過程中也明確表達反對停止調降所得替代率，並籲請國會勿貿然修法讓已有用罄風險的基金再減損四年壽命，使退休人員或現職人員暴露在更高風險中。

    他強調，大法官解釋已肯認年改有效提升退撫基金財務永續性，屬重大公益，這次修法造成基金三六〇〇億元財務缺口，未指定彌補資金來源，違反憲法、財政紀律法、預算法和財劃法，勢必造成違憲爭議。

    圖
    圖
