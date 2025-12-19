行政院會拍板國安法修法 實體、網路鼓吹戰爭言論 最重罰百萬

行政院會昨通過國安法修法草案ˋ，對於鼓吹戰爭言論重罰一百萬元。（美聯社檔案照）

行政院會昨通過國安法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等國安相關修法，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰一百萬元，現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至二分之一。

軍人或公務員違犯 可加重其刑

國安法修正草案規定，國家安全維護，應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間。任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違反者將處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

為避免境外敵對勢力或在地協力者，利用網路散布錯誤或虛假訊息，危害國安或社會，草案規定，內政部得對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務；情節重大者，得逕令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取權限，無須先會商相關機關。

對於是否會有箝制言論自由疑慮，行政院政委林明昕則表示，此部分僅增訂行政裁罰，而非刑罰，且要符合公開鼓吹、倡議，私下在家聊天、傳訊息給家人，不會構人於罪，若以公開方式傳給所有人，或在大型群組裡一直講就會有問題。

此外，針對為中港澳境外敵對勢力或設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人，其發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，足以危害國安，可處七年以上有期徒刑，得併科五千萬元以上一億元以下罰金；並增訂參與者可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

至於洩漏、交付或傳遞關於公務秘密，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科三千萬元以下罰金；刺探或收集關於公務秘密處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。

法務部指出，為「中國地區、香港、澳門及境外敵對勢力」犯「發展組織、刺探、洩漏公務上秘密罪及經濟間諜」罪，其對於國家安全的危害，較「外國」更深，因此分設層級化處罰規定。

現行規定於「判決確定時」才喪失其請領退休俸給權利，但審判往往需時較久，後續執行追繳困難，因此修正草案規定，經判決有期徒刑以上、不須待定讞，即暫停退除給與五十％，定讞之後，喪失退除給與及相關權益。

