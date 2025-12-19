為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌：將提案彈劾賴清德

    2025/12/19 05:30 記者謝君臨、蘇永耀、施曉光、陳政宇／台北報導
    民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。（記者廖振輝攝）

    民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會昨邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。藍白立委於會中提出二項臨時提案，並藉人數優勢通過，除譴責行政院長卓榮泰，並將之移請監察院彈劾，另譴責總統府秘書長潘孟安拒絕出席委員會。民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案，賴依法必須列席。

    對於未出席委員會，潘孟安昨表示，依憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，以保障行政與立法體系間的相互尊重。司委會國民黨籍召委翁曉玲則表達強烈譴責，指民主政治基本原則，權力需要受到監督，潘孟安沒出席嚴重失職瀆職，傷害國會、藐視國會。

    潘孟安拒出席司委會 藍白通過譴責

    藍白立委並於會中提出二項臨時提案，再以人數優勢通過。第一案指行政院長的副署權是對總統權力的制衡，但賴清德、卓榮泰卻扭曲其意義，創下憲政史上嚴重惡例。對於卓拒絕副署，提案委員具名移請監察院彈劾。第二案對於潘孟安迴避國會監督，蔑視國會之行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

    黃國昌表示，針對賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團將會正式在院會提出彈劾案。他說，「立法院職權行使法」規定，全院委員會審查時，被彈劾人需列席，面對賴清德、卓榮泰毀憲亂政的行為，在野黨團或許沒有足夠票數讓它成立，但應遵守的憲政程序還是要進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播