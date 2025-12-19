黃國昌：將提案彈劾賴清德

民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰不副署「財劃法修正案」，立法院司法及法制委員會昨邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。藍白立委於會中提出二項臨時提案，並藉人數優勢通過，除譴責行政院長卓榮泰，並將之移請監察院彈劾，另譴責總統府秘書長潘孟安拒絕出席委員會。民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案，賴依法必須列席。

對於未出席委員會，潘孟安昨表示，依憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，以保障行政與立法體系間的相互尊重。司委會國民黨籍召委翁曉玲則表達強烈譴責，指民主政治基本原則，權力需要受到監督，潘孟安沒出席嚴重失職瀆職，傷害國會、藐視國會。

潘孟安拒出席司委會 藍白通過譴責

藍白立委並於會中提出二項臨時提案，再以人數優勢通過。第一案指行政院長的副署權是對總統權力的制衡，但賴清德、卓榮泰卻扭曲其意義，創下憲政史上嚴重惡例。對於卓拒絕副署，提案委員具名移請監察院彈劾。第二案對於潘孟安迴避國會監督，蔑視國會之行徑，表達嚴正譴責，以維護國會尊嚴。

黃國昌表示，針對賴清德在憲政下的法律責任，民眾黨團將會正式在院會提出彈劾案。他說，「立法院職權行使法」規定，全院委員會審查時，被彈劾人需列席，面對賴清德、卓榮泰毀憲亂政的行為，在野黨團或許沒有足夠票數讓它成立，但應遵守的憲政程序還是要進行。

