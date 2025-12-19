卓揆談不副署：盼爭議回歸憲政機制

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會表決通過移請監察院彈劾卓榮泰。（記者廖振輝攝）

立院司委會移請監院彈劾 卓：證明無人可以獨裁

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，卓揆昨受訪表示，監察院在今年初雖然預算被大幅的刪減和凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性。

卓榮泰指出，行政院引用「憲法」第卅七條規定啟動權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談，這也證明，監察院在今年初雖然預算被大幅的刪減與凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

卓榮泰強調，沒有人可以獨裁，「只要有任何的憲政機制，都可以來引用，我也願意面對」，最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法的體制裡面好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪指出，黃國昌口口聲聲說要廢監察院，去年還砍掉監察院今年度九十七％預算．如今要求監院彈劾卓榮泰、甚至是總統賴清德，不僅違反其過去的一貫主張，也忽略身為立法委員的職權。

鍾佳濱批可笑：藍白不敢面對不信任投票

「不信任案的門檻低多了！」鍾佳濱說，根據憲法增修條文規定，立法院若認為行政院長不稱職，只要三分之一立委提議、二分之一以上同意通過，以目前國民黨與民眾黨在國會的過半席次，行政院長就必須辭職。黃國昌只是證明，不敢面對當不信任案通過後，民眾黨可能團滅的情況，真的是可笑。

行政院秘書長張惇涵昨受訪表示，「菩薩畏因，眾生畏果」，若當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過藍白版本後，當行政院提出覆議案時，立院願意邀請行政院長卓榮泰報告、完成理性討論，卓揆也不會依憲法賦予的職權不副署。行政院與總統府的立場一致，都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

