    首頁 > 政治

    檢舉走路工挨告獲不起訴 李宇翔要求洪孟楷道歉

    2025/12/19 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    民進黨新北市議員李宇翔今年七月爆料，指控國民黨在今年七月十九日舉辦「反惡罷新北愛國者行動」，以「領五〇〇元走路工」來動員人潮，藍委洪孟楷等人按鈴申告罷團跟李宇翔胡亂指控；李宇翔昨表示，已收到新北地檢署的不起訴處分書，檢方調查證明，確實有人協助動員造勢，他要求國民黨與洪孟楷公開道歉。洪孟楷回應，「這件事也證明跟我並沒有關係，沒做的事情就是沒有！」

    七月十九日為「七二六」首波大罷免投票黃金週末，國民黨傾全黨之力在新北市板橋區第一運動場舉行反罷造勢活動，包括立法院長韓國瑜、當時的國民黨主席朱立倫等人站台助講。

    李宇翔在臉書貼文說，根據新北地檢署「不起訴處分書」的內容，確有一名淡水宮廟的張姓主委協助洪孟楷動員這場造勢活動，為了力挺洪孟楷，要求受邀者找人參加，並明確提及「每人五〇〇元」作為油錢、餐費等，他的爆料並非捏造。

    洪孟楷強調，「大惡罷期間綠營民代、側翼、網軍造謠不斷，刻意拿未經查證訊息影射藍營立委，就是故意讓人不當連結、進而企圖影響結果。好在公道自在人心，並沒有讓此陰謀得逞。

    圖
    圖
