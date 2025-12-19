簽字效忠對岸 蒐集軍機交中方 前少校李文生當共諜 15年刑定讞

空軍退伍少校李文生淪共諜，判刑15年定讞。（資料照）

陸軍退役少校李海鵬退伍後從事旅遊業，被中國吸收當共諜，找曾分別擔任馬祖防衛司令部上尉、陸軍裝甲旅上士的兒子李輿聖、李楚庠，及舊識空軍退伍少校李文生，簽署「願支持兩岸和平統一」紙條效忠中國，並蒐集軍事機密交給中方。高等法院更一審依違反國家機密保護法等三罪，判李海鵬十二年徒刑、李文生十五年、李楚庠十年六月、李輿聖二年一月；最高法院昨維持李文生、李輿聖的刑期定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

退役少校李海鵬 被中國吸收

罔顧國家栽培 父子3人淪共諜

李海鵬父子三人均淪共諜，昨僅長子李輿聖判刑定讞，最高法院認為李海鵬、李楚庠的適用法條有所違誤，撤銷發回高院進入更二審。

高檢署指揮調查局調查，李海鵬廿五年前退伍後，從事中國旅遊團招攬業務，被中方吸收蒐集我國軍事機密，找兩名兒子與老友李文生蒐集軍事機密，李文生交付翻攝的密級、機密級文件儲存於記憶卡交給李海鵬，李海鵬的兩子則是交付軍中演訓會議資料。更一審斥責四人罔顧國家栽培，甘為間諜洩漏軍機，嚴以譴責並予重判。

檢調另外查出，陸軍通信資訊訓練中心上校參謀長陳士通，於二〇一五年底立委選舉期間，將通訓中心的官兵名冊依選區分類賣給候選人牟利，由李海鵬陪同以兩萬元售予前立委趙正宇，又欲向前立委陳學聖兜售五萬元遭拒絕，昨也被依公務員職務故意觸犯個資法已遂、未遂二罪，併判八月有期徒刑、可易科罰金確定。

