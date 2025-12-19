高虹安涉詐助理費案逆轉 立院公文 未見助理費「實質補助、彈性勻用」

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，民進黨團批評，立院函覆公文根本未見高院所認定的助理費為「實質補助，彈性勻用」等內容。（記者羅沛德攝）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，高院判決指，依立院函覆指出公費助理本質乃「立委補助費性質」。立院民進黨團昨揭露立院函覆公文，內容稱公費助理的雇主為立委，有關工作指派、加班事實認定等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。民進黨立委批評，公文根本未見高院所認定的助理費為「實質補助，彈性勻用」等內容。

民進黨團揭露立院函覆內容

公費助理費 無補助財力文字

承審高虹安案的高等法院受命法官郭豫珍昨表示，判決理由已在判決書中說明，不方便對外回應；高院行政庭長兼發言人王屏夏指出，立院函覆內容未提及「實質補助、彈性勻用」、「補助立委問政需要所須的財力不足」等文字，是合議庭參考全案相關卷證，基於法律確信，依據《立法院組織法》第卅二條的立法沿革，認定助理費性質應屬「實質補助、彈性勻用」，及依立院函覆公文認為編列公費助理經費，是補助立委問政的財力不足，本質屬「立委補助費性質」。

根據民進黨團昨天收到的立法院回函，發文日期為民國一一三年十月十四日，印有立法院秘書長周萬來職章。公文說明，經查「立法院組織法」第三十二條，公費助理係由委員自行聘用，其雇主為立委，立院僅依委員辦公室提供的資料代辦其所屬公費助理薪資、加班費核撥及勞健保。

民進黨立委王義川質疑，這公函是立法院給高等法院，就是給郭法官的，郭法官是用這份當判決依據嗎？還是還有別份公函？哪一句話說立法院公費助理費是給立委實質補助彈性勻用的？

