民進黨彰化縣長「類初選」 陳素月民調領先

非提名唯一依據 黃秀芳、邱建富與林世賢都表示尊重

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，前天晚間進行民調，昨天民調出爐，隸屬新潮流的立委陳素月以不到二％差距，險贏正國會立委黃秀芳。陳素月表示，雖然民調不是唯一參考，還要加入綜合指標，但相信不是第一名的民調也不會被提名！

陳素月強調，她與黃秀芳、彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富有達成協議，民調數字不對外公開，所以她不方便透露。但她的民調確實是四人當中的第一名，四人的民調數字也都差距很小。

陳素月表示，她能夠在這次激烈的民調作業中取得領先，首先要感謝團隊，在這半個月中，在全縣各地「遍地開花」，從一早就站路口，到深入市場、社區與宮廟的掃街、拜票，這是許多志工與支持者，以及力挺的基層民代共同努力的成果。

陳素月原本是前縣長魏明谷擔任民代期間的助理，在縣議員連任後，因魏明谷當選縣長，陳素月經由補選當選立委，目前是四連霸立委，也是彰化縣最資深的立委。

黃秀芳、邱建富與林世賢都表示，尊重民調，也尊重最後提名的結果。邱建富強調，這次四人的實力相當，但都大幅領先「假想敵」立委謝衣鳯，針對下一步，他必須先沉澱，謀定而後動。

林世賢指出，四人民調都在誤差範圍內，民調不是黨部提名的唯一依據，尊重黨中央最後做出的綜合評估。

