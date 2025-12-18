助憲訴法公投連署 中市議員服務處設站

行政院不副署財政收支劃分法後，憲訴法公投加溫，台中市議員陳俞融指出，服務處連署站人氣旺起來了。（陳俞融提供）

行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，呼籲恢復憲法法庭運作以化解爭議聲浪再起，連帶讓廢止憲法訴訟法有關憲法法庭法官人數限制的公投連署案加溫，台中市不少議員均設立公投連署站協助民眾，多名議員說，這週連署氣氛明顯「旺起來」，民眾怒喊，看不慣藍白聯手架空行政院，破壞憲政分際，根本是毀憲亂政，只盼公投案成立，讓憲法法庭捍衛憲法體制。

民眾怒 看不慣藍白架空行政院

去年立法院藍、白陣營聯手強行通過憲法訴訟法修法，拉高憲法法庭的判決門檻，憲法法庭受限大法官缺額、新版憲訴法評議人數門檻，迄今已超過一年無法針對釋憲案做出判決，憲法法庭幾乎呈現癱瘓狀態，公民團體「人民作主」發起廢止憲訴法憲法法庭法官人數限制公投連署，明年一月底須達廿九萬人連署門檻。

須用自然人憑證 讀卡上網連署

因該案公投採電子連署，須使用自然人憑證讀卡上網連署，不是民眾熟悉的紙本連署模式，台中市議員包括陳淑華、林祈烽、何文海、陳俞融、謝家宜及前議員張耀中等，日前均在服務處設置公投連署站，協助民眾連署。

憲法法庭幾乎癱瘓 無法運作

受到近來藍白通過反年改修法，加上閣揆卓榮泰宣布不副署財劃法，恢復憲法法庭運作以化解爭議聲浪再起，憲法法庭陷癱瘓引起民眾注意，加溫憲訴法公投連署。

陳淑華指出，這週每天都有近廿人到服務處請求協助電子連署，更有人跑了多區戶政事務所都辦不到自然人憑證卡氣急敗壞；陳俞融也說，上週連署數僅有個位數，這週連署數已破廿人，民眾多是看不慣藍白聯手架空行政院，破壞憲政分際、毀憲亂政，要用實際行動捍衛憲政體制。

