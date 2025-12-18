罷免王美惠國民黨涉死亡連署 12人交保

國民黨嘉義市黨部昨天遭檢調搜索，一樓鐵門拉下。（記者丁偉杰攝）

嘉義地檢署偵辦民進黨嘉義市立委王美惠罷免提議書涉偽造案，經調查發現新事證，提議書抄寫名冊筆跡疑與國民黨嘉市黨部黨工筆跡相符，昨天搜索市黨部等十一個地點，傳喚黨部蔡姓主委、黨工等十三人到案，檢方複訊後，蔡姓主委請回，其餘十二人分別以二至二十萬元交保。

抄寫名冊筆跡疑與黨工相符

檢方複訊後，黨部蔡姓主委請回、閻姓一組組長交保十萬元，張姓總幹事二十萬元交保，蔡姓三組組長、鍾姓執行長各交保五萬元，其餘各交保二或三萬元，並限制出境出海。

嘉檢表示，本案原承辦檢察官調往台南高檢署，改由檢察官呂雅純接辦，經進行後續調查，發現提議書抄寫名冊的筆跡，與國民黨嘉市黨部黨工筆跡相符，昨指揮嘉縣調查站等單位幹員至市黨部及相關幹部、黨工及其親友住處計十一個地點搜索，並傳喚十三人釐清案情。

今年二月，陳姓男子以「愛嘉聯盟」名義提議罷免王美惠，第一階段送交中選會二五〇五件，七一三件不合格，一階連署超過補提期限，因未補提而失效，罷免案不成立。

由於爆出名單有「死人連署」，及民眾控訴被罷團盜用個資，未經同意冒名連署，陳姓領銜人宣布第二階段全面停止運作。

不過，期間檢方陸續執行兩波搜索陳男住家、辦公處等處，今年五月陳男經複訊後，以十萬元交保，並限制出境出海。

國民黨嘉義市黨部昨遭檢調搜索，國民黨文傳會主委吳宗憲指出，中央黨部會提供所有的法律協助，隨時了解進度，並且介入幫忙。

