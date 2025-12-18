為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮縣長選戰 藍營多人爭取鬧分裂

    2025/12/18 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（游淑貞提供）

    花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（游淑貞提供）

    吉安鄉長游淑貞搶先表態 前花蓮市長葉耀輝尋求黨內提名

    明年將舉行地方縣市長選舉，花蓮藍營有多人擬參選縣長，國民黨籍吉安鄉長游淑貞搶先表態，前花蓮市長葉耀輝也尋求黨內提名；另外，被國民黨停權、開除的縣議員魏嘉賢及議長張峻也有意參選，泛藍分裂成多方勢力，競爭激烈；民進黨花蓮縣黨部表示，縣長人選是中央選舉對策委員會決定，最終由黨中央協調適合的人選。

    議員魏嘉賢、議長張峻有意參選

    張峻曾擔任國民黨花蓮縣黨部主委，因爭取議長一職遭開除黨籍，後來自行宣布退黨；他說，尊重國民黨的提名，現階段最重要的工作是協助光復災民，尤其縣府明年總預算案至今仍未編列光復重建預算，也未看到相關重建計畫，目前先恢復商家、農民的正常生活，這才是現階段最重要的工作，後續再考慮自己的未來規劃。

    前花蓮市長魏嘉賢因參選縣議員遭國民黨撤銷黨籍，若要恢復黨籍，需要期滿一年後才可獲得提名，目前為無黨籍。

    魏嘉賢表示，相較於其他參選人接受國民黨的徵召，他則是接受「花蓮人的徵召」，等待時機成熟就會表態；對於游淑貞的民調，他說，團隊也有做民調，在北區主要票倉都有領先或小幅差距，尤其他在年輕族群領先很多，將繼續強化地區經營。

    國民黨副主席李乾龍日前到花蓮參加黨慶活動表示，「對明年花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」；游淑貞回應，「願意承擔這份責任」，並強調面對黨內其他有意參選者，將遵循黨內機制，對自己「很有信心」。

