    政治

    共軍福建艦穿越台海 國軍公開監控照

    2025/12/18 05:30 記者方瑋立／台北報導
    中共航空母艦福建號（CV-18）十六日穿越台灣海峽，國軍首次公開監控福建號畫面。（國防部提供）

    中共航空母艦福建號（CV-18）十六日穿越台灣海峽，國軍首次公開監控福建號畫面。（國防部提供）

    航艦上無艦載機

    國防部昨公布，自十六日上午六時至昨十一時卅分止，合計偵獲中共軍機卅一架次及至少軍艦七艘，持續在台海周邊活動。其中十九架次軍機逾越台海中線，侵擾我周邊海、空域。國軍亦首次公開監控中共航艦福建號通過台海畫面，據研判應是要回上海長興島進行缺改。

    共軍16機艦擾台

    據國防部公布資訊，自十六日上午六時至昨上午六時止，合計偵獲共機九架次，其中五架次逾越中線進入我北部、西南空域，另有共艦七艘，持續在台海周邊活動。此外，中共自昨上午八時三十分起至十一時卅分之間，大規模出動殲十、轟六K、空警五〇〇等各型主、輔戰機及無人機計廿三架次出海，其中十四架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

    值得注意的是，中共福建號（舷號十八）十六日亦航經台灣海峽，國防部昨首次公開空拍監控照，並強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

    民進黨立委羅美玲也於立院質詢時詢問共軍福建號動態，國防部長顧立雄答詢證實，國軍全程監控福建號動態，所發布照片顯示艦上並無艦載機，預判應是要回到上海長興島進行相關缺改，目前觀察並無軍事舉動。

    立委王定宇也關切越南軍艦近期罕見穿越台海，與美國第七艦隊同樣行使「自由航行」權利，我方是否有事先掌握情資？國安局長蔡明彥說，雖不便公開透露與友盟情資交流細節，但他也證實，國安局與國防部對於周邊共艦及外艦活動均有充分掌握與溝通。

