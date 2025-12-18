「去中心化」作戰 顧立雄：漢光演習就已演練

國防部長顧立雄昨表示，國軍在所有演練科目中，都有「去中心化」指管概念，要讓所有部隊都能熟悉其任務，即任務式指揮概念，在漢光演習也都是這樣演練。圖為今年「漢光41號」演習，愛國者防空飛彈系統進駐台北市觀山河濱公園。（資料照）

國軍近期實施「立即備戰操演」因應敵軍「由訓轉演、由演轉戰」猝然發起攻擊風險，訓練在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務，國防部長顧立雄昨日說明，國軍在所有演練科目中，都有「去中心化」指管概念，要讓所有部隊都能熟悉其任務，即任務式指揮概念，在漢光演習也都是這樣演練。

防共軍突擊 所有部隊須熟悉任務

顧立雄昨至立法院外交及國防委員會報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，針對國防部書面報告中描述若遭敵猝然發起攻擊，「各部隊不待命令實施『分散式管制』，在『去中心化』運作指導下，遂行作戰任務」被外界擴大解釋，他受訪時說，此概念並非分散，而是去中心化指管，報告所述是因應共軍可能的突然攻擊，依照任何突發狀況處置規定，必須要在受到突擊情況下，行使自衛權。

顧指出，國軍所有演練科目當中都有去中心化的指管概念，也就是要讓所有部隊都能夠熟悉其任務，即任務式指揮的概念，部隊知道上級所賦予任務，碰到突擊時要就突發狀況進行處置，在漢光演習也是這樣演練。

國民黨立委馬文君質詢時追問，此前提是否為「戰爭已經發生」，顧立雄答詢說「對」，是部隊已經遭受敵軍猝然發起攻擊，即戰爭已經發生的情況下，最糟糕的情況會發生這樣的問題。

據國防部公布資訊，共軍昨上午八時卅分至十一時卅分止，短短三小時內大規模出動各型戰機及無人機計廿三架次出海，其中十四架次逾越中線及其延伸線，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」，騷擾我周邊空、海域。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將答詢時舉例，如共軍正對台做「聯合戰備警巡」，倘若瞬間由訓轉演、由演轉戰，基層官兵還要等中央指揮恐怕來不及。謝指出，因此平時就要訓練主官具備去中心化指管的知識與能力，以面對快速轉變的敵情變化。

