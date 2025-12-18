應對中國威脅 蔡明彥：已和45國進行百場情報會談

國安局長蔡明彥昨表示，他今年已與四十五國的國家情報首長及副首長，召開近百次雙邊正式會談。（記者王藝菘攝）

中國頻繁對第一島鏈國家進行灰色地帶襲擾，台灣與第一島鏈友盟國家的情資合作受到關注。國安局長蔡明彥昨表示，他今年已與四十五國的國家情報首長及副首長，召開近百次雙邊正式會談。

建構戰略溝通、情報合作網

蔡明彥昨於立法院外交及國防委員會答詢時證實，國安局透過各種的戰略溝通及情報交流，來掌握相關發展趨勢，今年以來，他已與全球四十五國的國家情報首長及副首長，召開近一百次雙邊正式會談。

蔡說明，國安局透過這種國際情報交流的機制，來了解各國對目前印太安全的主要關切重點在哪裡，以及在共同關切之下如何發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。

中國部份外館 已部署涉台事務人員

針對中國在駐外館處安插情報人員，監控台商、留學生、僑民、觀光客等，以長臂管轄騷擾我國國民的情況。蔡明彥也證實，中共確實會部署一些國台辦系統或處理涉台事務的相關人員到駐外管處，國安局長期都有在注意，並與駐地國的相關單位進行情報交流。

蔡明彥說明，在民主法治國家，當地警方絕不容許中共違法執法，假如中共人員在當地有違法的舉動，當地的警政或相關的治安機構也不容許中共的駐外人員違反一般駐外人員規範；而如何來避免不同的國家跨境打壓國內的異議人士一直是國際刑警組織法律專家審查小組的審查重點，國安局也有透過相關管道來了解中國是否有做這類小動作。

注意東南亞國家 是否助中跨境鎮壓

至於與中國關係較好的東南亞國家，協助中國進行長臂管轄、跨境鎮壓的機會是否比較高？蔡明彥說，有一些確實要注意，這部分有與外交部討論，看如何對民眾示警，但還在內部作業中。

