國防預算卡關 顧立雄：美對台信心恐動搖

國防部長顧立雄昨在立法院國防委員會答詢指出，國防預算未付委恐令美國等友盟國家，針對台灣是否具備自衛決心，產生信心動搖。（記者王藝菘攝）

沈伯洋駁在野黨「特別條例溝通不足」 籲儘快付委實質討論

面對中共機艦在台海周邊的灰色地帶侵擾與挑釁日益加劇，行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫特別預算條例草案」，卻遭在野黨於程序委員會多次聯手阻擋。國防部長顧立雄昨在立法院國防委員會答詢指出，國防預算未付委恐令美國等友盟國家，針對台灣是否具備自衛決心，產生信心動搖。

請繼續往下閱讀...

顧：美方強烈要求盟友分擔防衛責任

針對預算卡關，國民黨立委陳永康質詢時表示，若執政黨總召能先與在野黨溝通觀念，就不會在程序委員會被擋，並質疑預算內容的國內產業佔比等細節不清楚；對此，民進黨立委沈伯洋則在質詢時「導正視聽」駁斥，立法院程序委員會的職權是審查法案的「形式要件」，例如是否有修法理由、連署人數是否足夠，過去八年民進黨從未在程序委員會阻擋報告事項。

沈伯洋批評，若在野黨認為八年期一．二五兆元的國防特別預算需「多溝通」，就應趕快讓該案進外交及國防委員會。在野黨以「溝通不足」惡意在程委會擋案，「完全不正當」，唯有進入委員會，才能針對預算細節進行實質且透明的討論。他也示警，全世界軍力需求都在增加，台灣若因預算未過產生半年甚至一年的空窗期，國際廠商與工程人員將流向其他國家，屆時台灣即便想買武器或進行系統整合，恐面臨無人可用的窘境。

顧立雄答詢時也說，美國剛發布國家安全戰略，強烈建議要求盟友共同分擔責任，因此看到日本出現有史以來新高的近九兆日圓防衛預算，其他包括韓國、菲律賓、澳洲及紐西蘭等區域周邊國家作為，都已體認到中國軍事威脅已形成不穩定的因素。

因此，顧強調，台灣必須通過特別預算，以免被質疑究竟是否要與美國及印太區域所有友盟國家共同產生拒止能力，讓戰爭不發生；預算若卡關，恐動搖美國對於台灣自衛決心的信心。

王定宇：預算延宕恐造成印太戰略破口

另，民進黨立委王定宇引據美國最新國家安全戰略，指出美國視台灣為第一島鏈的關鍵節點，台灣應是「拒止體系」的一部分，而非單純「被保護的對象」，質疑預算延宕將造成實質破口。

顧立雄回應，美國印太戰略強調「盟友分攤」，台灣位處關鍵位置，絕不能成為破口。他強調，國防部提出特別預算並非一時興起，都會與美方溝通，也取得美國國防安全合作局（DSCA）初步報價相關資料，加上一些委製及必要的商購案強化自我防衛能力，才提出特別預算。王則強調，「所以此預算的編列是有所本，不是空白的授權」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法