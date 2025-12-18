助理費除罪化公聽會 學者：助理費非委員薪資 會有稅賦問題

立法院司法及法制委員會召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會。（記者王藝菘攝）

立法院司法及法制委員會昨就「民代貪污助理費除罪化」等議題召開公聽會。陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔強調，助理費是助理薪資，不是委員薪資；所有的公家資源在請領時必須檢具單據，符合法定用途，才能核銷。東吳大學政治系教授蘇子喬提醒，若將助理費匯入立委帳戶，會造成稅賦等問題。兩位學者認為，朝向制定專法的方向努力，是可以進一步思考的方向。

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，引發爭議。

林志潔強調，助理費是助理薪資，不是民代的實質薪資。例如國科會補助大學教師做研究，但研究助理的月薪就是研究助理的，不會變成大學教授的。民代詐領助理費，不論現行法或過往司法實務，包括最高法院的見解，都認為符合詐術貪污罪。近年來唯一看到做出不同解釋的，就是高等法院對高虹安案的改判。林說，民代經費運用確實需要更多彈性，但解決方法並非是把貪污助理費的行為除罪，而是應將助理費法制化，給予民代更多彈性空間，同時保障助理權益。

針對高虹安案貪污部分判決無罪，台北大學法律學系副教授顏榕直言，這麼奇特、奇怪的判決，也會在高院出現，這是一個很值得討論的社會現象。

顏榕強調，從判決可見，助理薪資的「定性」引起不同解釋，這是必須去面對的問題。回歸最原始的目的，「這個錢是國家的錢，全民繳稅的錢。」如果這筆錢是要給助理，就要在制度上給予保障，讓助理可以實質使用，而不是迂迴先進入委員薪資中，再由委員不附單據、任意使用，「這是很脫法的行為模式」。

蘇子喬說，陳玉珍版本的設計，這筆錢極可能會被視為是委員的個人綜合所得，未來可能有稅賦暴增、贈與稅、扣繳責任等問題；且未來若發生勞資糾紛、職災補償等爭議，委員必須概括承受所有的雇主責任。他認為，應維持助理費的公款性質，由立法院編列預算支應，並透過制度簡化核銷繁瑣的程序。

此外，陳玉珍與部分國會助理工會幹部達成共識，以「修正動議」方式整合助理工會版本送委員會審查。國會助理工會昨在立法院召開臨時會，理事長李永誠表示，近日將提出草案，其核心精神在於既有權益不變，福利制度則比照約聘僱人員。

