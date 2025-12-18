綠批藍強推貪污五法 護航貪腐犯

民進黨昨盤點國民黨在立法院強推「貪污五法」，包括貪污助理費合法化、緩刑犯可參選、初選賄選無罪等相關修法，批評傷害民主法治、護航貪腐罪犯。（資料照）

陳玉珍提案修法民代自肥及貪污助理費除罪化，引發國會助理抗議，民進黨昨盤點國民黨在立法院強推「貪污五法」，包括貪污助理費合法化、緩刑犯可參選、初選賄選無罪等相關修法，批評傷害民主法治、護航貪腐罪犯，「熟悉的國民黨回來了！」

國民黨文傳會主委吳宗憲回應，國民黨從來就沒有「貪污五法」這個名詞，事實上只有「貪污政黨」，所謂的「貪污五法」完全是民進黨自己幻想出來的，沒有評論價值。

請繼續往下閱讀...

國民黨：民進黨自己幻想出來的

民進黨發言人吳崢指出，近期國民黨立委提出多項修法，內容涉及廉政制度與選舉公平，影響深遠。首先，立委陳玉珍提案修正「立法院組織法」，企圖護航涉貪同黨立委顏寬恒，將原本應專款專用的公費助理經費，變成立委可支配款項，甚至無須檢據核銷，嚴重侵害助理權益；其次，另案修正「地方民意代表費用支給條例」，同樣放寬地方民代助理費使用規範，讓助理費可被任意挪用，公帑透明與監督機制蕩然無存。

吳崢續指，第三，陳玉珍再提案修正「公職人員選舉罷免法」，放寬社會已有高度共識的排黑條款，讓判刑確定、仍在緩刑期間的犯人也能參選公職，衝擊公平選舉的價值基礎；第四，立委林思銘提案修「總統副總統選舉罷免法」，主張尚未正式登記為候選人前，連署階段的賄選行為不需處罰，形同替買賣連署書行為開後門。

第五，立委游顥提案修正「不當黨產條例」，企圖替法院認定的國民黨附隨組織救國團解套，讓不義黨產不必歸還國家，形同國庫通黨庫。

吳崢呼籲提案立委及幕後主導的傅崐萁與相關連署立委，應立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐、侵害勞動權益的法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法