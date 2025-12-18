為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文罵賴不識字又兼沒衛生》 不隨綠起舞 藍卻苦無反制之道

    2025/12/18 05:30 記者施曉光、李文馨／台北報導
    國民黨主席鄭麗文昨主持中常會，批賴清德總統無所不用其極、胡言亂語，鬧出國際笑話。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席鄭麗文昨主持中常會，批賴清德總統無所不用其極、胡言亂語，鬧出國際笑話。（記者張嘉明攝）

    行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，賴清德總統表態支持，而藍營日前通過的停砍年金修正案，卓揆也表態將拒絕副署，面對綠營喊話在野黨推動倒閣，進而國會改選，交給新民意決定，國民黨主席鄭麗文昨天大罵賴清德無所不用其極。但國民黨雖定調不隨綠營政治操作起舞，卻苦無其他明確有效的反制作為。

    鄭麗文昨在中常會指出，賴清德總統無所不用其極、胡言亂語，鬧出國際笑話，居然說出「在野獨裁」的說法，她形容，就如同男人不會生小孩，在野黨根本沒有辦法獨裁，她不知道這是賴清德哪一位優秀天才幕僚教的，還是賴清德不顧幕僚建議自行發明的，「不識字又兼沒衛生，沒有民主素養」，讓國人覺得丟臉。

    鄭並呼籲全黨做好長期作戰的準備，這一仗的最後決戰點就是二〇二八，而在二〇二八前，明年選舉就是關鍵，國民黨沒有輸的本錢，要做好萬全準備，不能讓民進黨得逞，要用最大的力量來保護國會，讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案。

    國民黨正在思考如何反制，內部出現罷免或彈劾賴清德總統的聲音，但由於兩者門檻都太高，形同「不可能的任務」。至於發起群眾運動，一位黨務人士指出，街頭運動需要情緒動員的能量，如果是以停砍年金案為主要訴求，號召力會比較足夠，如果是財劃法修正案，動員的動機恐怕嫌弱。

    民眾黨主席黃國昌昨說，總統與行政院公開挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線、向民主宣戰，民眾黨將採取正面反制行動，絕不允許賴政府把台灣推向憲政崩壞的不歸路。

    黃國昌也說，總統府秘書長潘孟安去年在立法院曾明白表示「總統如期公布法律，行政院就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」；然而賴清德、卓榮泰不擇手段踐踏憲政體制，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。

