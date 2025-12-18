蔡明彥：共軍鎖定日機後 美軍大動作反制 中共遼寧艦僅演訓16天 歷來最短

國安局長蔡明彥昨在立法院證實，中共軍機日前以雷達照射鎖定日本戰機挑釁事件後，美日同盟迅速應變，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海，與日機F-35及F-15聯訓展現嚇阻態勢。（記者王藝菘攝）

針對近期中共遼寧艦編隊動態，國安局長蔡明彥昨在立法院國防委員會證實，日前發生中共軍機以雷達照射鎖定日本戰機的挑釁事件後，美日同盟迅速啟動應變機制，美軍派遣B-52H戰略轟炸機進駐日本海，與日機F-35及F-15聯訓展現嚇阻態勢，遼寧艦隨即轉向返航，此次出第一島鏈演訓僅十六天，創下「歷來最短」紀錄。

共機挑釁後 美日同盟迅速應變

蔡明彥指出，十二月六日中共遼寧艦艦載機殲-15，確實在沖繩空域兩度透過雷達照射「鎖定」日本自衛隊戰機，屬針對性挑釁，日防相小泉進次郎也因此半夜緊急召開記者會譴責抗議。

請繼續往下閱讀...

蔡續指，美日隨即於八日啟動安保合作機制，由美軍華盛頓號航艦編隊與日艦在日本東部水域進行演習，美軍隨後更進一步調派二架B-52H戰略轟炸機飛抵日本海與日機聯演，一方面阻擋俄國軍機南下，另搭載的巡弋飛彈射程更足以「直接打到北京」，展現嚇阻態勢。

B-52H抵日本 飛彈可打到北京

蔡明彥說，八日美日聯演後，遼寧艦即開始轉向、返回母港，出第一島鏈僅十六天，相較過去都在廿天以上，「這是歷來最短的」。他解讀，中共雖透過軍事手段對日本施壓，但在美日同盟快速啟動防衛與嚇阻態勢後，觀察到「中共亦不希望緊張對峙持續升高」，因此提早結束演訓。

另針對中俄九日進行聯合巡航對日本施壓，蔡示警，若台海有事，俄國除可能提供後勤支援外，更可能扮演「牽制角色」，在台海以外的西太平洋或東亞區域進行軍事挑釁，讓美國及友盟在應處時面臨更複雜的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法