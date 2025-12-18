矽和平峰會 台灣應邀參加 林佳龍上週赴美 晤國務次卿

美國國務院次卿海爾伯格美東時間12日和日本等國代表簽署「矽和平宣言」，台灣以嘉賓身分參與首屆「矽和平峰會」。海爾伯格社群媒體X肯定台灣作為嘉賓參與討論，作出卓越貢獻。（取自海爾伯格X）

確保AI供應鏈安全 與賴倡議一

美國國務院經濟事務次卿海爾伯格美東時間十二日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國等國代表簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），啟動「矽和平」倡議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。台灣、歐盟等則以嘉賓身分參與首屆「矽和平峰會」。國安官員昨指出，這與賴清德總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，具有高度一致性，相信台灣可於當中扮演關鍵角色。

美國國務院主管經濟事務的次卿海爾伯格於會後向亞太區媒體進行線上簡報，被問及台灣參與Pax Silica議題時表示，台灣受邀參與首屆峰會，並在被視為扮演重要角色的會議中，台灣全程參與並作出貢獻，這包括了製造業及半導體場次。

海爾伯格：台灣全程參與作出貢獻

另據指出，首屆「矽和平峰會」包括外交部長林佳龍與數發部次長侯宜秀均深度參與相關活動。林佳龍日前低調訪問美國華府，被視為美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」後，正式解除台美高層官員互訪限制的重要指標對象，林在「矽和平峰會」期間，也與海爾伯格密切互動。海爾伯格向媒體證實，已於「the day before」與台灣已進行首輪會談。

官員說，川普政府繼七月頒布美國AI行動計畫後，這次召開「矽和平峰會」與發表倡議，強化非紅供應鏈。強調打造「台美聯合艦隊」的林佳龍，此次赴美亦談及台美到第三國進行國際合作。

