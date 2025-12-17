政院「不副署」財劃法》鄭麗文：賴拆解憲政秩序 吳崢：鄭還有臉講憲政

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

藍白惡修「財劃法」掏空中央財源，政院所提覆議案又被立法院否決，行政院長卓榮泰十五日正式宣布「不副署」，成為憲政首例。國民黨主席鄭麗文昨天表示，這段時間，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。她表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

民進黨發言人吳崢反擊說，鄭麗文還有臉講「憲政」，如果鄭麗文貴人多忘事，民進黨幫忙複習。二〇二四年新國會一上任，國民黨就強行通過「國會擴權法案」，肆無忌憚破壞權力分立與憲法秩序，憲法法庭宣告違憲後，不但沒有檢討，反而變本加厲直接修改憲訴法，癱瘓憲法法庭，在中華民國憲法身上再捅一刀。「如今的情勢，國民黨、民眾黨就是罪魁禍首，鄭麗文還有臉講憲政？」

另一方面，不滿卓榮泰宣佈不副署「財政收支劃分法」，藍白立委昨在立法院程序委員會再度擋下院版財劃法修正草案，並三度封殺一．二五兆元的國防特別預算條例排入院會報告事項。

鄭麗文指出，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院。賴清德、卓榮泰全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文說，總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲。賴總統用「便當會」取代國會，不到五十人的黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效，實質上就是總統以行政權否決立法權。

鄭麗文強調，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？

