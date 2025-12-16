提倒閣？藍：不會奉陪 白：扭曲憲法

國民黨團15日召開「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。 （記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰昨宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」，強調若被提出倒閣，將會是他畢生的民主勳章。多位國民黨立委說，倒閣是民進黨的陽謀，國民黨不會奉陪；民眾黨立院黨團總召黃國昌昨率黨籍立委發表聲明批評，當賴清德總統的獨裁成為事實，就是人民發出怒吼站出來的時候。

立法院國民黨團書記長羅智強表示，賴清德就是在效法南韓前總統尹錫悅，癱瘓國會、違憲，不執行國會通過的法律，已經與獨裁沒有兩樣，台灣人民的眼睛是雪亮的，民進黨赤裸裸的陽謀是什麼看得很清楚，絕對不會接受「賴錫悅」。

羅智強說，行政院長卓榮泰現在像賴清德的菜瓜布，用完就丟，倒閣後六十天國會才重選，這段時間就是行政權獨大，重選換新的行政院長上台，再繼續不副署，要繼續倒閣嗎？羅智強表示，民進黨要倒閣就自己去，國民黨不奉陪，為什麼要倒閣換一個菜瓜布，再用新的菜瓜布逼迫在野多數倒閣，這種陽謀小學生都看得出來。

國民黨立委洪孟楷也說，要提倒閣民進黨你們自己玩、自己提，在野黨絕對不陪民進黨玩扮家家酒，不要以為我們會中民進黨的圈套。國民黨則批評，賴清德比南韓前總統尹錫悅更獨裁，嚴正呼籲賴清德、卓榮泰勿淪為中華民國歷史罪人。

身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲表示，大法官釋字第四一九號說明非常清楚，副署制度的設計是總統與行政院長憲政制衡關係，行政院長無權不副署，或副署不執行。民進黨聲稱不副署是行政院對抗立法院的武器，根本是憲政邏輯的錯亂。

黃國昌昨率民眾黨立委發表聲明指出，副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。

民眾黨團提出五大要求：一、行政院長必須依憲法副署國會三讀通過的法律；二、總統必須依法公布國會三讀通過的法律；三、行政部門必須依法執行國會通過的法律；四、總統或行政院長尊重國會立法權、預算審查權和人事同意權；五、此種毀憲、踐踏法治、專制獨裁的行為，終將接受民意懲罰與歷史審判。

