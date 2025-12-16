國政茶敘商議財劃法》賴：應在合憲基礎下 確保憲政體制完整

總統賴清德昨召集院際「國政茶敘」，立法院長韓國瑜日前以「須取得黨團授權」為由婉拒出席。（總統府提供）

面對「財政收支劃分法」修法違憲爭議，行政院長卓榮泰昨宣布不副署，以此捍衛民主憲政，賴清德總統昨晚發布「院際國政茶敘後錄影談話」，考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害，表態支持卓揆的決定。

總統說，卓院長決定不副署財劃法，堅決阻止違憲亂政法案生效，「我支持這樣的決定」，他也要向立法院提出最誠摯、最嚴正的呼籲，「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。」

昨天在卓揆宣布不副署財劃法之前，賴總統邀集行政、立法、考試三院院長到總統府國政茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，總統仍照原訂計畫與行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲等人閉門會談約一個半小時。

總統表示，他深切期盼透過會面交流，各院共同找出一個符合憲法權力分立、合乎財政紀律、維護世代正義，並確保國家永續發展的最佳方案，本來要利用「憲法」第四十四條召開院際協調會，後來從善如流循韓院長建議改為院際茶會，可惜的是，韓院長並未出席。

韓建議院際協調會改為茶會 卻未出席

總統說，針對立法院的「財政收支劃分法」及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整是最主要目標，也請考試院務必多加考慮，確保公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久。

針對立院再咨請公布財政收支劃分法修正條文，賴總統昨公布財劃法修正條文令文案時批示，此法修正破壞財政永續、排擠重要民生政策，阻損國家安全，各方應在合憲途徑下讓國家長治久安，總統也箋函五院院長。

總統強調，他的職責不僅是推動國政，更是依據憲法守護民主體制，保護國民現在與未來的生存發展。我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦，這是為了台灣的生存，為了我們子孫的未來。

總統強調，捍衛憲政秩序，就是捍衛民主台灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈，請所有國人一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力。

