    首頁 > 政治

    捍衛民主憲政 卓揆：3大理由不副署財劃法

    2025/12/16 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（記者陳逸寬攝）

    國民黨、民眾黨聯手修惡「財政收支劃分法」，行政院所提覆議案五日遭藍白否決，財劃法最晚須於昨天公告，行政院長卓榮泰昨召開記者會，宣布必須以「不副署」來捍衛民主憲政，他無法副署這項違憲修正案。

    卓榮泰嚴正表示，十一月十四日三讀通過立法院通過的財劃法再修正版，有明顯違憲之處：一、違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權。二、修法過程違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序。三、一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

    卓榮泰強調，首先，憲法規定，由行政院提出預算，立法院議決預算，才能確保政治責任的歸屬，而立法院的修法明顯違反憲法第五十九條及第七十條規範，不僅一一五年度須增加舉債二六四六億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，更侵害行政院施政決策及提出預算的權力，違反「憲法權力分立原則」。

    第二項「不副署」理由是，行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，尤其立法院再修正的財劃法，未經委員會逐條審查即逕付二讀，在黨團協商未獲共識情況下強行表決，完全不符民主原則，實質侵害國民主權。他痛批，立院要求行政院立刻適用再修正的財劃法，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度超過五千六百億元，占總預算歲出總額比率達十七．一％，違反「公債法」所定十五％上限，等同要求行政院違法編列預算。

    卓榮泰說，第三，行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。財劃法再修正版的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。尤其國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利、撥補勞健保等經費，若被迫刪減，國家發展將因而停滯。同時，中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率。

    劫貧濟富違背公義 政院絕不容許

    他強調，修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者愈富，窮者沒有變好，違反憲法第一四七條意旨，劫貧濟富、違背公義，行政院絕不容許發生。

