依憲法不副署財劃法 轟立法院「一院獨裁」 》卓揆：被倒閣是我畢生民主勳章

藍白惡修財劃法 行政院三種救濟手段

藍白聯手通過修惡版「財政收支劃分法」，立法院更否決政院所提覆議案。行政院長卓榮泰昨日宣布，依憲法第卅七條規定「不予副署」本次修法。面對在野黨質疑「獨裁」，卓揆反批立法院「一院獨裁」，強調自己身為行政院長，若被國會和政黨提出倒閣不信任案，「將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士」。

憲法第三十七條規定，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

請繼續往下閱讀...

昨天是總統依法公布財劃法最後期限，卓榮泰在「捍衛憲政秩序」記者會指出，針對立法院十一月十四日三讀通過的「財政收支劃分法」修法案，他身為行政院長，依照「中華民國憲法」第三十七條，秉持「忠於國家，忠於憲法」的至高信念與絕對忠誠，他已經在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。

卓榮泰表示，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，總統也兩次邀集相關院長國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。

卓揆指出，遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門。卓更揭露，他與韓談好後續工作，都沒有一件可以如願，甚至在雙方談好的時程之前，立法院還突然爆出令人想像不到的突襲，例如這次「財政收支劃分法」的修法，讓他「深感無奈」。

卓揆指出，國人也認為，這種情況長期下去，憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是「一院獨大」和「一院獨裁」，行政院窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下「不副署」這條路，這是憲法賦予行政院長的救濟。

面對在野質疑「獨裁」，卓榮泰反批，什麼叫獨裁？就是一個人或一個機關做任何決定後，無法制衡、救濟。立法院做了一項決議或通過一項法案，政院認為已違憲，已經沒有大法官、大法庭來做裁判，立院不讓政院去報告，說明和討論過程都不需要，直接逕付表決，這才叫做「立法獨裁」。

立院剝奪大法官同意權 要負起毀憲責任

卓榮泰說，憲法既然賦予行政院長「副署」權，面對違憲違法的法律，以「不副署」來停止惡法對國家的傷害，是他身為閣揆必須採取的方式與責任。立法院若反對，可依照憲法增修條文提不信任案倒閣。

卓強調，若憲法法庭能繼續執行職權，讓大法官裁判違憲與否，問題都可解決，但立法院用立法專橫，剝奪大法官同意權、提高開會門檻，立法院要負起毀憲責任。

行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法