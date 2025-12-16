新聞分析》憲法賦予行政權的最後防線

行政院長卓榮泰昨召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將不副署藍白聯手通過修惡版的「財政收支劃分法」。（記者陳逸寬攝）

記者謝君臨／特稿

針對藍白國會多數強行三讀通過的「財劃法修正案」，行政院長卓榮泰在覆議案被立法院第八度否決後，昨正式宣布不副署法案，讓突破公債法上限、有違憲疑慮的財劃法無法公布施行。對此，藍白痛批執政黨獨裁，卻避重就輕、迴避對卓揆提出不信任案的憲政途徑；其作為對比不斷聲稱自己擁有多數民意相互矛盾，除凸顯藍白面對真實民意的心虛，更強化卓揆不副署的憲法正當性。

本屆國會朝小野大，藍白在野聯盟勢如破竹、無堅不摧，先是強勢三讀通過被稱為「國會擴權法案」的立法院職權行使法、刑法增訂「藐視國會罪」等修法，意圖要行政權低頭，說謊官員通通得受罰，但「說謊」與否則是藍白說了算。在憲法法庭判決上述法案大部分條文違憲後，藍白轉向司法權開刀。

請繼續往下閱讀...

藍白一面修正憲法訴訟法，提高違憲判決門檻，一面二度杯葛大法官人事同意權案，造成大法官因人數不足，無法參與評議，憲法法庭癱瘓逾四百多天，這一年多來沒有做出任何一件判決，影響人民訴訟權益甚巨。

憲法法庭遭癱瘓後，行政機關聲請釋憲以對抗國會三讀通過有違憲疑慮的法律案、預算案，此一途徑已不可行。提出覆議案移請立法院再次思考，同樣無法抵擋藍白合的人數優勢，包括「國會擴權法案」、憲訴法、選罷法、財劃法、總預算案等，八次覆議都鎩羽而歸。對於藍白而言，似乎人多就是王道、就是「民主」，不必溝通、討論，反正行政院乖乖照辦就好。

面對行政、立法僵局，行政院仍不放棄溝通，持續向國會龍頭韓國瑜及朝野立委遞出橄欖枝，並主動邀請朝野商議，盼以合憲合法途徑尋求解決之道。總統賴清德也創下史上首次動用「院際調解權」的憲法權力，邀集五院院長共商國是，做足面子給藍白陣營，無奈到頭來卻仍被批評是「綠色獨裁」。

藍白一年三修財劃法，甚至丟包行政院版本急切通過未經審慎討論的草案，又不聽行政院說明窒礙難行的理由，讓卓揆不得不動用憲法賦予行政權的最後一道防線──不副署法案。在憲法法庭已遭癱瘓的情況下，藍白只剩「倒閣」一途反制，但他們卻喊出「不隨之起舞」，在面對解散國會、全面改選的政治現實下，選擇以謾罵言語掩飾對於真實民意考驗的心虛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法