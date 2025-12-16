中科院長：高能火炸藥 將用在自製攻擊型無人載具

中科院院長李世強昨表示，高能火炸藥CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具。（記者方賓照攝）

高能火炸藥CL-20上月被國科會列為「國家核心關鍵技術」，中科院院長李世強昨日於立法院答詢表示，CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具，包括無人艇、無人機等。

民進黨立委陳俊宇昨於立法院外交及國防委員會質詢關切我國高能火炸藥CL-20生產進度。李世強說明，因為CL-20技術已經列入國家核心關鍵技術，所以他無法針對其量能做很具體的描述。

請繼續往下閱讀...

針對高能火炸藥CL-20的產製效益與價格，李世強指出，中科院現在已經就CL-20前驅物質部分與國內化工廠商合作，前驅物質不涉及危險性的部分，都交給國內廠商來做，後面需要精煉部分再由中科院執行，因此價格已經比實驗階段降低了一半以上。但由於CL-20在國際上都是保密技術，沒有公開售價，中科院也無法評斷目前售價的競爭力。

針對高能火炸藥CL-20未來運用的規劃，李世強說明，今年在快擊艇公開展演上已經使用CL-20來增加爆炸威力，未來目前初步規劃，主要運用會在所有國軍自製攻擊型無人載具，包含無人艇、無人機等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法