藍質疑福麥投標火藥採購 顧立雄動怒：符合3資格就能投標

中科院透過「福麥國際室內裝修公司」執行炸藥採購案，被國民黨質疑是「量身訂做」的標案。對此，國防部長顧立雄昨日罕見動怒，強調過去二十年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，只要符合資格就能投標，並反問「設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？」國防部合約設計要求三％合約壓標金及五％履約保證金，且通過檢驗、交貨後，國防部才會付款，這才是把關重點。

通過檢驗、交貨後 才會付款

顧立雄昨出席立院外交及國防委員會前受訪強調，針對要從國外進口除軍備局外國內廠商沒有自製產能的火藥原物料的案件，國防部過去二十年皆採公開招標，僅要求廠商要「有合法設立證明、有納稅證明、有從事國際貿易」等三項資格，標準沒有為任何一家公司量身定做，絕對經得起檢驗。

顧立雄表示，火藥原物料的重點在於最後能否履約，以及我國政府權益如何維護，廠商得標後要能取得當地政府輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件，在取得經濟部進出口同意後，將購得的火藥運抵台灣並經過我國專業單位品質檢驗，之後廠商才能拿到錢。

在合約設計部分，廠商在投標階段需要繳交預算金額的三％作為壓標金，得標之後要繳交預算金額五％作為履約保證金，一旦未能符合上述標準，廠商就會面臨被解約，直接沒收履約保證金並停權，在招標階段國防部不會出一毛錢。

顧立雄說明，福麥得標後，應在決標日期一八〇天內取得外國政府的輸出許可證明，否則國防部就能檢討是否要解除合約；假如確定福麥無法取得輸出許可證明，就會採取解除合約的手段，並沒收四千多萬的履約保證金。本案決標日期為十二月八日，距離檢核點還有約半年。

顧立雄也強調，火藥原物料都被當地政府嚴格管制，在俄烏戰爭後，都以提供當地為優先，取得並不容易，且我國國家處境特殊，取得本就不易，因此要廣增商源，讓所有有能力的廠商都能進來，「如果一再用這些誇大不實的指控，讓我們要取得的重要戰備物資更加困難，傷害國家安全，是我們不願意看到的」。

