國安局：國際友盟挺台力度持續攀升

美日英德法澳義等十九個國家，多次強調「台海和平穩定重要性」。圖為日本海上自衛隊護衛艦「高波號」穿越台海。（路透檔案照）

中國解放軍頻繁在第一島鏈活動，長期挑戰台灣及周遭國家安全，但台灣仍能獲得友盟支持。國安局最新一份送至立法院的報告陳述，今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等十九個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」；鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺台力度持續攀升。

立法院外交及國防委員會明日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。

國安局昨日送至立法院的書面報告陳述，中共透過海、空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串連。

報告並示警，今年迄十二月十五日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾三五七〇架次，創歷年新高（去年三〇七〇架次），另協同共軍艦船執行三十九次「聯合戰備警巡」，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

美將印太定位為全球競爭優先戰區

報告指出，美國十二月初發布新版「國家安全戰略」，將印太地區定位為全球競爭優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等三大核心方向。

國安局報告陳述，美軍印太司令帕帕羅上將十二月七日強調，此一「拒止型防禦」構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。

「拒止型防禦」構想 遏制中共擴張

國安局也點出台海的和平、穩定受國際高度關注的現實。報告陳述，自今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等十九個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」。

另外，報告敘述，針對中共對台脅迫，歐盟、德國分別於今年八月、十月首度表示，台海適用「聯合國憲章」禁止使用武力原則，並呼籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平。鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺台力度持續攀升。

