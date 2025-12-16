為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    （基隆）掛「政績看板」 童子瑋︰承載市民期待

    2025/12/16 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋在臉書貼文，他彙整自己及議會同仁意見爭取各個行政區的地方建設，圖為安樂區的政績看板。（基隆市議長童子瑋提供）

    民進黨基隆市長熱門人選、基隆市議長童子瑋，陸續在七個行政區掛出「年度服務重點報告」政績看板，被認為是為參選暖身。他昨天在臉書貼文表示，反覆會勘累積的成果，不一定立刻翻轉城市，但每一步進展都承載著市民的期待，未來他會以更踏實、穩健的腳步，陪伴基隆大步向前。

    童子瑋指出，政績看板彙整了他與多位議員，針對不同區域需求，向市府及中央爭取的重要建設與改善成果，包括暖暖區改善運動公園壘球場設施；信義區成功爭取客運新增清晨班次；安樂區著重社會照顧與學童通行安全；仁愛區爭取南榮路人行空間改善工程及騎樓整平；中正區推動真砂公園健康步道建設；中山區爭取登山步道建設；七堵區推動基礎建設與校園安全。

    童子瑋強調，每一項成果都是無數場會勘以及團隊與相關單位反覆討論所累積的成果。這些改變不一定立刻翻轉城市，但每一步進展，都承載著市民的期待。未來他將持續把市民需求放在心上，以更踏實、穩健的腳步，陪伴基隆大步向前，讓城市的每個角落，都能持續變得更好。

