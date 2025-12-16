美日菲合作 部署反艦導彈打擊網 國安局：美盟已強化第一島鏈防禦

美、日、菲反艦導彈部署圖

中國對於菲律賓、日本及我國的襲擾未間斷，根據國安局昨日送至立法院的書面報告顯示，美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力；美國與日本、菲律賓加強協作，在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。

立法院外交及國防委員會明日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。國安局表示，美國與同盟強化第一島鏈共同防禦，這些國家還包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭。

擴大聯演聯巡 提升島鏈共同嚇阻力

報告強調，美國已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演、聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。

國安局表示，美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」（Typhon，又譯泰風）中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦導彈系統前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島。日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」（Brahmos）反艦導彈。

國安局報告 圖示方式呈現導彈部署

國安局認為，上述相關部署，已大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。這份報告還以圖示方式，呈現日本、菲律賓、美國在第一島鏈的反艦導彈部署情形，在九州部署的「島嶼防衛」滑翔彈，射程估達九百公里；「NMESIS」反艦導彈系統則在沖繩縣諸島，以及菲律賓巴丹島部署，射程約二九〇公里；菲律賓布拉莫斯導彈則在呂宋島的伊羅戈省等地部署，射程約二九〇公里，可大幅涵蓋第一島鏈的周遭海域。

