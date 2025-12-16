為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    挺卓揆依憲法不副署財劃法 賴總統嚴正籲立院 即刻撤回違憲法案

    2025/12/16 05:30 記者陳昀、陳鈺馥／台北報導
    賴清德總統昨晚發布「院際國政茶敘後錄影談話」，表態支持行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政。（總統府提供）

    賴清德總統昨晚發布「院際國政茶敘後錄影談話」，表態支持行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政。（總統府提供）

    行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政；賴清德總統昨晚發布錄影談話，表態支持卓揆的決定，總統也誠摯、嚴正地呼籲立法院，即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願以「合憲」方式，赴立法院進行國情報告。

    重申願以合憲方式 赴立院國情報告

    賴總統表示，他必須清楚向國人說明我們正面臨什麼樣的風險。第一，財政失衡、重大國政停擺。在野黨強行通過的財劃法版本一旦實施，意味著長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全等重大國政項目，將難以推動甚至停擺，每年數千億元國家資源淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。

    第二，反年改法案實施後，年金將提早破產，全體國人必須額外付出近七千億元填補缺口，平均每位國人要付出三萬元，勞保、農保和國民年金及許多重大的福利施政，將成為犧牲品。

    濫權立法 為國家帶來前所未有威脅

    第三，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，明年度中央政府總預算案至今尚未審議、攸關我國提升戰力的國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還修法幫中國洗產地、免除中國新住民任公職單一效忠我國義務、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化、開放緩刑參選等，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣。

    賴總統說，台灣是全球民主陣營的關鍵樞紐，我們的穩定牽動著世界，不能容許錯誤百出的法律削弱台灣的競爭力，更不能讓國際社會對台灣失去信心，身為總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，因此支持行政院長卓榮泰不副署財劃法的決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播