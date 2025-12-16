挺卓揆依憲法不副署財劃法 賴總統嚴正籲立院 即刻撤回違憲法案

賴清德總統昨晚發布「院際國政茶敘後錄影談話」，表態支持行政院長卓榮泰不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政。（總統府提供）

行政院長卓榮泰昨宣布不副署「財政收支劃分法」，以此捍衛民主憲政；賴清德總統昨晚發布錄影談話，表態支持卓揆的決定，總統也誠摯、嚴正地呼籲立法院，即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願以「合憲」方式，赴立法院進行國情報告。

重申願以合憲方式 赴立院國情報告

賴總統表示，他必須清楚向國人說明我們正面臨什麼樣的風險。第一，財政失衡、重大國政停擺。在野黨強行通過的財劃法版本一旦實施，意味著長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全等重大國政項目，將難以推動甚至停擺，每年數千億元國家資源淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。

第二，反年改法案實施後，年金將提早破產，全體國人必須額外付出近七千億元填補缺口，平均每位國人要付出三萬元，勞保、農保和國民年金及許多重大的福利施政，將成為犧牲品。

濫權立法 為國家帶來前所未有威脅

第三，國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」，明年度中央政府總預算案至今尚未審議、攸關我國提升戰力的國防特別預算案被刻意擱置，在野黨還修法幫中國洗產地、免除中國新住民任公職單一效忠我國義務、貪污助理費除罪化、初選賄選行為合法化、開放緩刑參選等，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」懸崖邊緣。

賴總統說，台灣是全球民主陣營的關鍵樞紐，我們的穩定牽動著世界，不能容許錯誤百出的法律削弱台灣的競爭力，更不能讓國際社會對台灣失去信心，身為總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，因此支持行政院長卓榮泰不副署財劃法的決定。

