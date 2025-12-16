為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    首掛宜縣長競選看板 林國漳出生地出發

    2025/12/16 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳首面競選看板，昨天在他宜蘭市出生地舊居上架。（記者江志雄攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天返回宜蘭市北門口出生地舊居，懸掛以「正派」、「關懷弱勢」為主軸的首面競選看板，象徵回到人生起點，宣示關懷弱勢的參選初心。舊居房東蔡清滿稱讚林國漳「勁古意」，預祝他高票當選。

    林國漳前陣子到宜蘭橋下拜訪黨外先進，蔡清滿一眼認出「你就是在我家出生的林國漳」；原來林國漳父母昔日承租蔡老先生宜蘭舊城區北門口的房子，母親做裁縫，一家五口擠在狹小平房，直到林國漳小二才搬離。

    這間平房後來改建大樓，八十二歲的蔡清滿說，他從未租給政治人物掛看板，這次破例提供牆面給林國漳懸掛。五十七歲的林國漳回到童年舊居，見到競選看板上架，意味著競選列車從出生地出發。

    林國漳說，他出身基層，在不富裕家庭中長大，一路走來非常了解基層生活艱辛，看著第一面競選看板掛在出生地舊居，不只是情感上回望，更提醒自己照顧弱勢、關心人民的日常，參政才有意義，這是他投入公共事務、參選縣長最根本的初衷。

    林國漳表示，宜蘭要成為幸福家園，靠的不是口號，而是能真正理解地方需求、承擔責任的縣政治理，他將以正派、溫暖、務實態度，推動更公平、更有感的政策。

