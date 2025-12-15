《爭取民進黨彰化縣長提名》全台首見 林世賢造勢 機器人站台

爭取提名的彰化市長林世賢，昨天在彰化市舉行勝利團結大會，機器人為他站台。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣長提名採取「類初選」，民調將於本月十五日到十八日進行，爭取提名的彰化市長林世賢，昨天在彰化市舉行勝利團結大會，台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」為他站台，締造機器人首度為政治人物站台助講的有趣紀錄；另三名角逐者，立委黃秀芳、陳素月深入基層拜票，前彰化市長邱建富堅持一步一腳印，這次不再退讓。

林世賢在機器人陪同下進入會場，由機器人帶領全場呼喊口號「翻轉彰化，挺賢與能」，這也是台灣選舉史上首次的機器人站台助講。林世賢主打「產業救經濟」，他強調彰化縣平均薪資是全國最後一名，只有透過產業來翻轉，讓彰化成為綠能科技之都，帶來就業機會，才能改寫低薪現況。

黃秀芳、陳素月深入基層拜票

黃秀芳則是勤跑彰化市三民與民生市場掃街，黃秀芳說，彰化縣七年來流失將近七萬人口，但登記犬貓有十三萬隻，這代表越來越多人把毛小孩當家人，未來如入主縣府，將會推動彰化成為友善毛孩大縣；陳素月發起「千人車貼」行動，讓支持者把支持化為行動，把愛車貼上「唯一支持陳素月」專屬車貼，發揮最強大宣傳。

邱建富準備12年 一步一腳印

邱建富前晚舉辦團結之夜，昨天持續拉票，他強調，自己準備十二年，這七年多來沒有官職、沒有資源，他要靠著一步一腳印走到最後。

