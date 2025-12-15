為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《爭取民進黨彰化縣長提名》全台首見 林世賢造勢 機器人站台

    2025/12/15 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    爭取提名的彰化市長林世賢，昨天在彰化市舉行勝利團結大會，機器人為他站台。（記者劉曉欣攝）

    爭取提名的彰化市長林世賢，昨天在彰化市舉行勝利團結大會，機器人為他站台。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣長提名採取「類初選」，民調將於本月十五日到十八日進行，爭取提名的彰化市長林世賢，昨天在彰化市舉行勝利團結大會，台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」為他站台，締造機器人首度為政治人物站台助講的有趣紀錄；另三名角逐者，立委黃秀芳、陳素月深入基層拜票，前彰化市長邱建富堅持一步一腳印，這次不再退讓。

    林世賢在機器人陪同下進入會場，由機器人帶領全場呼喊口號「翻轉彰化，挺賢與能」，這也是台灣選舉史上首次的機器人站台助講。林世賢主打「產業救經濟」，他強調彰化縣平均薪資是全國最後一名，只有透過產業來翻轉，讓彰化成為綠能科技之都，帶來就業機會，才能改寫低薪現況。

    黃秀芳、陳素月深入基層拜票

    黃秀芳則是勤跑彰化市三民與民生市場掃街，黃秀芳說，彰化縣七年來流失將近七萬人口，但登記犬貓有十三萬隻，這代表越來越多人把毛小孩當家人，未來如入主縣府，將會推動彰化成為友善毛孩大縣；陳素月發起「千人車貼」行動，讓支持者把支持化為行動，把愛車貼上「唯一支持陳素月」專屬車貼，發揮最強大宣傳。

    邱建富準備12年 一步一腳印

    邱建富前晚舉辦團結之夜，昨天持續拉票，他強調，自己準備十二年，這七年多來沒有官職、沒有資源，他要靠著一步一腳印走到最後。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播