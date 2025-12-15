為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嗆沈伯洋 警方查出涉案人送辦

    2025/12/15 05:30 記者王冠仁／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋日前帶女兒到台北市中正紀念堂附近散步，沒想到半路遭一名男子攔下，當眾大罵沈是網軍；沈事後發文並提告，引起各方關切。警方調閱監視器畫面追查，近期循線查出對方是林姓男子，將他函送法辦。

    沈伯洋日前在社群上發文指出，他當天帶女兒去國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步去騎腳踏車，忽然一位男子走上來，用手機手電筒強光照著他跟他女兒，並問他「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」沈表示，他很常遇到這種事，但小孩牽在旁邊還遇到是第一次，對此，轄區警方展開追查，同時也聯繫沈，沈在九日表示提告。

    警方調查，案發當天是假日，中正紀念堂人潮不少，再加上許多人都是徒步，追查困難。警方轉而擴大調閱該名男子來去向動線，發現他曾有使用悠遊卡的紀錄，警方根據悠遊卡資料，掌握他是四十五歲林姓男子，上週五到他位於台北市中正區住處逮人。

    據悉，林男聲稱當天是在現場「巧遇」沈，認出對方後，因不滿近來時事，才上前向他理論。警方說，由於沈提告，再加上林有使用手機對沈的女兒錄影，警方因此依妨害名譽、妨害自由、違反兒少法將林送辦。

